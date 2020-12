VIDEOÕPETUS | VANAKOOLI LIHTSAD JÕULUROAD: ohhoo! Vaata, kust on verivorst tegelikult pärit ja kui lihtne on seda ise kodus teha 

Kõige olulisem on koduse verivorsti juures ikkagi see, et saad sinna sisse panna just seda kraami, mis sulle endale meeldib. Näiteks kas tangud või kruubid? Tangud saadakse kruupide purustamisel. Mõnusat suitsupeekonit või seapõske, nagu sina tahad. Lisada maitse järgi soola või ürte. Kui tahad, siis kasvõi tšillit ja ingverit – mis just kellelegi hästi mekib. Inga palub silmas pidada, et rasvasem liha tagab vorstil parema siduvuse. Et selles kindlam olla, lisab ta vorstitainale ka veidi tudraõli.