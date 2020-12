EVELIN ILVES | Nagu homset ei tulekski 

Silmis pisarad istun Noblessneri Valukoja saalis Jõulujazzi lõppkontserdil. Estonian Voices oma ülivõimsate häälte ning hiilgava lavameisterlikkusega pole ju liialt lüüriline, et nõnda meelt liigutada? Vähemalt varem pole seda minuga niimoodi juhtunud. Nende sõbrad folgivirtuoosid Curly Stringist viivad tavaliselt jalakesed nagu iseenesest pigem tantsupõrandale kui pisaraid pühkima. Kas koroona tekitatud stress on minu meeled hellaks teinud või mis siin lahti on?