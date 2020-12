JÕULUOOTUSE PÄEVARETSEPT | Kalanagitsad köögviljade ja tartar kastmega  

600 g Valge kala filee (tursk, koha vm) 2 spl Värskelt pressitud sidruni mahl1 dl Piim 2 tk Muna 3 spl Dijoni sinep 3 spl Kreeka jogurt Sool Must pipr2 dl Riivsai või panko paneerimiseks AHJUKÖÖGIVILJAD300 g Kartul 250 g Porgand 250 g Bataat 3 spl Maisitärklis 3 spl Õli Sool Must pipar TARTAR KASTE1.5 dl Majonees 1 dl Hapukoor 1 tk Marineeritud kurk 1 tk Väike sibul

2. Sega maisitärklis soola ja pipraga suuremas kausis. Pane segusse juurikakangid ja sega nii, et need on tärklisega kaetud. Tõsta ühekordse kihina ahjuplaadile. Pane ahju ja küpseta 10 minutit.