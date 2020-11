EVELIN ILVESE KOKAKOOL | Avokaadotamp Diana Kennedy moodi  

Purusta koos nahaga saumikseri või blenderiga. (Mehhiko köögis kasutatakse selleks vulkaanilisest kivist tehtud rasket uhmrilaadset anumat - molcajete't, mille sarnast meiegi köögipoodides saada on).

3. Lõika avokaadod pooleks ja eemalda südamed (kivid), kuid jäta need alles. Kraabi viljaliha puulusikaga välja ja pudista jämedalt uhmrisse põhisegu peale. Sega ettevaatlikult alt ülespoole, et kõik saaks ühtlaselt segunenud. Pange kivid uuesti segusse, see takistab guacamolet oksüdeerimast ning värvi muutmast.