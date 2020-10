Kalatoitude retseptid SOOMLASTE VARAMUST | Kotletid ja kartulid ehk Meremehepihvid Pille Enden , täna, 08:19 Jaga: M

Selle ahjuroa inspiratsiooniks on soomlaste merimiespihvit ehk ahjuroog, milles on kihiti õhukesteks viiludeks lõigatud veise välisfilee ja kartulid. Siinses roas on veiseliha asemel veisehakklihast valmistatud kotletid, mille puhul pole vaja muretseda, et need pehmeks ei küpse. Neid pole vaja isegi päris küpseks praadida, vaid pannil ainult pruunistada. Osa kartulitest võib roas asendada porgandiga.