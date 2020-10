EVELIN ILVES | Minu üks kuu täisveganina tõi nii mõnegi üllatuse 

See ei ole mõistlik! - hurjutas tuttav tipparst, kui kuulis, et ma septembrikuus täisveganlust proovin. „Inimene peab kõike sööma ja kui ta tahab näiteks kala, peab ta seda saama. See on normaalne elu!” kuulsin kolleegi mitmel korral end manitsemas.

Aga kui tõesti ei tahetagi liha ega kala ega üldse midagi loomset?! Selliseid inimesi on meiegi ühiskonnas üha rohkem. Ent arsti juurde minnes kohtavad nad oma valikute suhtes harva mõistmist. Sestap otsustasin oma teadmisi isikliku kogemuse kaudu rikastada ning lühike kokkuvõte, mis minuga toimus, on nüüd teie ees.

Alguses oli kõik tore. Kuni töö juures ühe kolleegi sünnipäeva väikese suupistelauaga tähistati.