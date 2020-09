EVELIN ILVESE KOKAKOOL | Tomatine seenesoust hoidisena, kastmena või supipõhjana 

Tolsamal sügisel tegin seda kuuseriisika külluse ajal oma paarkümmend purki. Ei tasu imestada, et sellest sai nii oma pere kui külaliste jaoks tõeliselt nõutud kraam. Viimased purgid enam pidulauale ei jõudnudki – said niisama köögis ära nositud. See on tänuväärne mögin, mida saab nautida sooja kastmena või selle peale hoopis üks supp keeta, ta sobib külmalt võileiva peale panemiseks või hoopis mõnele pajaroale värvi ja maitse andmiseks, pastakastmeks ja risotto lisandiks samuti.