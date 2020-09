EVELIN ILVES | Kas te magate alasti? 

Või öösärgis? Pidžaamas? Dressides ja villastes sokkides? Kõik on võimalik ja kõik on ka lubatud – peaasi, et uni hea ja parajalt pikk ning hommikul virge ning värske olla. Paraku jääb neid inimesi, kes vähemalt 7 tundi järjest magada saavad, üldse rahulikult uinuda suudavad ning hommikul täis uut energiat tegutseda tahavad – üha vähemaks ja vähemaks.

Vanasti teati eakate inimeste kohta, et neil läheb hommikuti väga vara uni ära. Nüüd ärkavad kella 4 paiku juba isegi lapsed. Harvad pole juhud, kui inimesed võtavad aastakümneid uinuteid, sest muidu nad magama ei jäägi. Teadagi, mis elukvaliteedist ja õnnetundest siin juttu saab olla, kui öösel välja ei puhka või ainult tablettide najal hakkama saad.

Mina pole magamisriietest kunagi lugu pidanud. Mäletan endal ainult üht roosat öösärki, mis mulle teismeeas kingiti – umbes 14. või 15. sünnipäevaks. Seda ei mäleta, kas ma ta korra selga ka panin või jäigi uueks. Minu meelest pole lihtsalt mugav riides magada.