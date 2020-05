KARMO TÜÜRI SUPIPÖIAL | Tipprestoranis, kus omanik on nii kelner, kokk kui ka koristaja 

Koronakriisist väljumise puhul tuleb ennast millegi erilisemaga hellitada. Chez André restoran sobib selleks täiuslikult – olgu seekord see juba ette ära öeldud!

Helistasin igaks juhuks ette, et küsida „kas olete lahti ka kohapeal söömiseks?“ ja seetõttu teati mind juba uksel vastu võtta. Minu jaoks oli laud kaetud saali ühte nurka ja teisele samal ajal ettehoiatamisega saabunud laudkonnale saali teises otsas. Minutike hiljem tuli üks paarike ja istus välilaudade taha. Kõik see kokku tekitas olukorra, kus ainus tööl olev kodanik, kes oli hetkel ka kokk ja ettekandja, paarutas pooljoostest mööda saali ringi ja kolistas köögis ning proovis ka kundejuttu ajada, vahepeal rõõmsa elevusega hüüdes „jeeee, mul on kolm tellimust!“