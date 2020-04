LÕUNAKS MIDAGI PÕNEVAT: lõhepasta spagetikõrvitsast 

Kust selline nimi nagu spagetikõrvits? Nimelt on selle kõrvitsa viljaliha nii vahvalt kiuline, et pärast küpsetamist muutub see kui spagettideks.

Tänu koorele, juustule ja kalale on roog piisavalt rammus, et muid lisandeid ei olegi vaja. Kui sööjaid on aga rohkem ning kõhud tühjemad, võid siia juurde ka päris spagette keeta ning need serveerimisel kõrvitsasegule lisada. Et saada ka koos pastaga mõnusalt kreemine roog, suurenda koore kogust ning lisa roale pool klaasi pasta keeduvett.