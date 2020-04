LAPSED KARTULIPÕLLULE: hea idee või julm orjatöö? Jaga ka enda kogemusi 

Kuna mina olin halva käitumisega õpilane, siis anti mulle ja mu klassiõele (ehkki tema ei olnud milleski süüdi) kõige viletsam põllutükk - täiesti servas, kus kartuleid tuli tikutulega otsida. Samal ajal kui teised korjasid suure kasti täis, saime meie vaevalt pool. Siis kaaluti kartulid üle ja mingi arvu kilode pealt said talongi, millega said kolhoosisööklas süüa. Meie saime nii vähe talonge, et oleksime pidanud sööklas peale maksma. Ma vihastasin nii, et rebisin need talongid katki. Eriti nõme - antakse kõige viletsam tükk maad, näe vaeva nagu segane ja siis maksa peale ka veel.

Lahe oli see, et sai ööseks jääda. Käisime õhtul (pimedas) mõisametsas seenel ja tegime seenesousti. (Aga äkki ma valetan, sest kust me hapukoort oleks võtnud?) Väga popp väljasõidutoit tollal oli õunapüree maisipulkadega. Siis oli kellelgi alati keeduspiraal kaasas, ehkki ma ei mäleta, milleks seda kasutati. Meil ei olnud ju tollal kiirnuudleid? Ju siis keetsime teed.

Ja siis sai öö otsa üleval olla ja õpetajaid närvi ajada.

Igatahes - emana (kelle üks laps on täiesti töövõõras) leian, et on igati mõistlik mõte lapsed põllule saata. Me peaks alustama kooliaastat varem - siis nad saaks enne kartulivõttu kõblata ka.

Naine, sünniaasta 1972

Orjatöö jäisel mudapõllul, mille eest tasu ei saanud

Meie linnaäärne ühismajand oli väga õnnetuke. Kartuliveerand oli kohustuslik, seda ei vääranud ka nigel kooli üldine nigel õppeedukus. Kedagi ei huvitanud ka see, et vihma kallas alla ja põld oli mülgas – ikka saadeti neljas klass peale.