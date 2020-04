Grillihooaeg on alanud: müügid kasvavad, vorstivabrikud pingutavad 

„Märtsis ja aprillis on oluliselt suurenenud töötlemata liha, viinerite ja hakktoodete tellimused. Kuna lapsed koolis ei käi ja restoranid on suletud, siis tehakse rohkem süüa kodus. Inimesed ka ei reisi ja see paneb meid hetkel pingutama just koduse lihatarbija nimel," ütleb Kruustük.

Kroonakriis on tema sõnul eelmisest kriisist kindlasti erinev: kui praegune algas järsku ja valusalt, siis eelmisel korral oli langus aeglasem ning siis oli rohkem aega nii klientidel reageerida kui ka kujundada ümber tooteportfelli. Kuna eestimaalaste lihatarbimine kasvas hüppeliselt lühikese aja jooksul, pani see Atria müügidirektori sõnul proovile ka nende tootmisvõimekuse, aga õnneks suudeti sellega ka kiiresti kohaneda.

„Kuna hakkliha müüme ainult HoReCa-le ehk erinevatele toitlustusasutustele, siis hakkliha müük on koroonakriisi ajal olnud meil pigem languses kui tõusus. Samas pihvide ja lihapallide müük kasvas märtsis üle 100% ning viinerite ja sardellide müük üle 30%,“ rõõmustab Kruustük. Patt oleks nuriseda ka enam kui 10% kasvanud viilutatud suitsusinkide ja -vorstide müügi üle. „Samas on viimastel nädalatel müügid stabiliseerunud, näeme isegi väikest langust.“

Seevastu Atria püstitas märtsis hakkliha müügirekordi. „Võrreldes eelmise aasta märtsiga kasvas hakkliha müük rohkem kui poole võrra ning Maks & Moorits müüs kokku pea 300 tonni hakkliha. Kindlasti tuli kasuks ka meie uus pakend, mis võtab külmikus vähem ruumi,“ ütleb Laande. Lisaks oli aasta varasemaga võrreldes märtsi käive üks suuremaid firma ajaloos.

„Muutusi võib tulla grilltoodete eelistuste osas – valitakse rohkem odavamaid ja soodushinnaga tooteid,“ kahtlustab Nõo lihatööstuse juhataja Toomas Kruustük, et koroonakriis mõjutab ka grillihooaega. Foto: Andres Raudjalg

„Kuna ilmad lähevad järjest ilusamaks, on viimastel nädalatel juba tõusnud ka grilltoodete müük. Inimesed soovivad toast välja saada ning paljud on maal või suvilas,“ loodab Kruustük, et ilm soosib edukat grilltoodete müüki.

Sel nädalal alustati Nõo lihatööstuses suvetoodete valmistamist ja kokku plaanitakse turule tuua 635 000 kilo grill-lihasid ja -vorstikesi. Seda on 10% rohkem kui aasta varem ja sestap plaanitakse suvehooajaks ka paarkümmend töötajat juurde palgata.