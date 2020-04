Minge metsa, kodukokad   

„Nurmenukud on alles vaevalt nina maa seest välja pistnud, aga mõned võililled on end juba avanud,“ tõdes Sagadi mõisa peakokk ja retseptikonkursi žürii esimees Maren Rits pärast eilset metsaskäiku. Foto: Erakogu

Korraldajad lubavad, et parimad retseptid avaldatakse Põhja-Eesti toidu kokaraamatus ja nende autorid on oodatud järgmisel talvel toimuvatesse kokakunsti töötubadesse. Kokata ja katseada on aega 20. maini. Vaata täpsemalt aadressil kohaliktoit.arenduskoda.ee