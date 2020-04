Kööginupud 

Paljudes retseptides soovitatakse kasutada vanilli. Millisel moel vanilli eelistada?

Tõepoolest – olgu tavaline rullbiskviit, kohupiimakook või jäätis – vanill muudab kõik magustoidud hõrguks.

Kõige aromaatsema ja tugevama maitse annab vanillikaun. Ostes jälgi, et kaun oleks värske, lausa õliselt läikiv ja õhukindlas pakendis. Kui vanillikaunaga pole mahti jännata, on mugav võtta purgist vanillipastat. Piisab ühest teelusikatäiest, et jäätise, koogi või magustoidu sisse vanillitäpikesed saada. Pea igas poes müüdav vanilliekstrakt on alkoholi sisaldav vedelik, kus on leotatud vanillikaunu. Paljud eelistavadki lisada toidule vanilli just ekstrakti kujul, sest siis saab maitse selle alkoholisisalduse tõttu hõrgum ja intensiivsem.