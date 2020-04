KARMO TÜÜRI SUPIPÖIAL | Hea odav sööklatoit ja kallis kullerihind tundub veidi ebaõiglane kooslus 

Kaasa- ja kojutellimiste maailm on nüüdseks põhjalikult muutunud. Kui veel kuukene tagasi oli see pigem burksi-, pitsa- ja kõikvõimalike aasiakate pärusmaa, siis nüüd ilmselt pole alles jäänud kohta, mis ei pakuks seda võimalust. Või vist oleks mõistlik vastupidi sõnastada – need puhvetid, mis on otsustanud mitte pakkuda kaasaostmise võimalust, on ühtlasi andnud ka loobumisvõidu.