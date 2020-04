SUPIPÕHJAST SUPERFOOD: kuidas keeta tervislikku puljongit?  

„Puljongi keetmiseks on vaja ikka konti ja juurikat. Liha ei anna puljongile midagi juurde,“ ütleb juba kolm aastat päevast päeva puljongikeetmisele pühendunud Helgor Markov. „Mida kauem keeta, seda rohkem maitset. Mida rohkem konti, seda rohkem maitset,“ soovitab ta kondipuljongeid keeta 12–24 tundi. Poti sisust võiksid moodustada 40% kondid, 20–30% aedviljad ja ülejäänu oleks vesi.

Kellel vähemalt kuueks tunniks kannatust potti passida ei jagu, võiks veisekontide asemel panna tulele kana. Väiksemate luudega linnule piisab minimaalselt neljast tunnist, umbes sama ajaga pääseb mõjule ka kala maitse. Köögiviljapuljongit keetes aitab tempot tõsta see, kui juurikad juppideks lõigata.

„Kana kints on juba 20 minuti pärast söömiseks ohutu, kuid mina kintsust puljongit ei keedaks,“ tõdeb Helgor, et liha leemele maitset ega lisatoiteväärtust ei lisa. Ja teda tasub uskuda, sest viimased kolm aastat on ta koos presidendi kantselei endise peakoka Indrek Kivisaluga jaekaubanduse jaoks puljongit keetnud.