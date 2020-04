JUURETISELEIB: Miks vahel tuleb leib hapu ja vahel tikub „seepi“ jääma?  

2. päev. 24 tunni pärast on tainas muutunud õhulisemaks. Lisa juuretisele 50 g rukkijahu ja 50 g käesooja vett, sega läbi ja kata taas kaane või kilega. Jäta toatemperatuuril 24 tunniks käärima.

Tasub teada! 24 tundi on arvestatud käärimiseks tavalisel toatemperatuuril (21–23 kraadi). Kui ruumis on alla 20 kraadi, siis ürita juuretisele leida mingi soojem koht. Ideaalsem temperatuur piimhapebakterite moodustamiseks on 26–28 kraadi, aga siis on tsükkel kindlasti lühem kui 24 tundi ehk iga-päev-samal-ajal põhimõte enam ei toimi.

3. päev. Võta välja 100 g juuretist. Allesjäänule lisa 100 g rukkijahu ja 100 g käesooja vett, sega läbi ja kata taas kaane või kilega. Jäta toatemperatuuril 24 tunniks käärima.

Tasub teada Juuretist tuli vähemaks võtta, et see muutuks tugevamaks. See aga, mille sa välja võtsid, vii naabri või mõne sõbra ukse taha, et ka tema saaks varsti leiba küpsetada. Kui sa ei võta juuretist vähemaks, pead kõik järgnevad kogused kahega korrutama.

4.päev. Võta välja 150 g juuretist. Allesjäänule lisa 100 g rukkijahu ja 100 g käesooja vett, sega läbi ja kata taas kaane või kilega. Jäta toatemperatuuril 24 tunniks käärima.

Hoiatus! Kui juuretises on märgata elutegevust, jätka samas vaimus. Kui aga tundub, et midagi ei toimu, võid vett lisada veidi rohkem. Sellisel juhul saad vedelama konsistentsiga juuretise ja elutegevus suureneb.

Tasub teada Kui juuretis on vedelavõitu, käärib see liiga aktiivselt. Sama käärimisaja juures tekib soovitust rohkem happeid (eelkõige äädikhapet) ja leib võib jääda liiga hapu. Samuti ei pruugi see kerkida ning sisu jääb tihe ja plink.