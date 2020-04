Vegan toidud TAIMNE PÄEVARETSEPT | Eriolukorrasõbralik kikerhernekarri Taimne Teisipäev , täna, 05:09 Jaga: M

Kikeherne karri Foto: Unsplash

Chana masala ehk kikerhernekarri on tõeline India toidu pärl, mis võitnud südameid üle maailma. Seda põhjusega - proovi seda imetoitu tänaseks õhtusöögiks valmistada ja lubame, et sellest saab uus lemmik Sinu menüüs. Muide, selle roa põhilised koostisosad on igati eriolukorrasõbralikud ehk kauasäilivad!