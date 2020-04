Geniaalne nipp: ostke soodsat toidukaupa varuks ja pange sügavkülma! 

Sügavkülmas hoitakse sageli liha ja marju, aga paljud ei tea, et külmutada saab ka juustu, juurvilja, mereande ja isegi piimatooteid. Tõsi küll, toorjuust või koor võivad sulamisel konsistentsi veidi muuta, kuid tervisele ohtlikuks see neid ei tee.

Kuigi ostetud kaupa oleks mugav pakendiga otse sügavkülma tõsta, tasub suuremad tükid enne parajateks portsjoniteks lõigata, et hiljem oleks lihtsam toimetada. Ehk kui te tavaliselt 500 grammi liha korraga ära ei tarvita, viilutage see enne sügavkülma panekut parajateks portsjoniteks. Hakklihast võib aga kohe valmis praadida kotletid, mida saab külmutada eraldi küpsetuspaberis, et need kokku ei külmuks.