Kalatoitude retseptid KALAPÄEVA RETSEPT | Riivleiva-pestokattega kala ahjukartulitega Tiina Lebane , täna, 09:18

See roog valmib mugavalt ühel ahjuplaadil – kuni kartulid kuuma saavad, jõuad kala tükeldada ja mõnusalt krõbedaks küpseva riivleiva-pestoseguga katta ning seejärel valmib kõik koos lõpuni. Riivleivasegusse lisa kindlasti riivitud sidrunikoort, see annab hea värske maitsenüansi. Kalaks sobivad kõik valged kalad, eriti hea on tursk, haug ja koha, aga proovida tasub ka lõhe või forelliga.