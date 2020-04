VALMISTA TOIT OHUTULT: veterinaar- ja toiduameti soovitused, kuidas koduköögis ohte vähendada 

Ameti toiduosakonna juhtivspetsialist Ebe Meitern tuletab meelde, et toidu ohutus tuleb tagada ka koduköögis. „Tulenevalt Eestis kehtivast eriolukorrast on paljud inimesed kindlasti hakatanud tavapärasest rohkem kasutama oma kodukööke. Seetõttu on oluline, et nii iseendale kui ka perele valmistatav toit oleks lisaks maitsvale kõhutäiele ka võimalikke ohte maandav,“ selgitas Meitern meediale saadetud teate vahendusel.