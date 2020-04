Toidu-uudised 

Joo mahepiima!

Hiljuti müügile jõudnud 4,0–4,4% rasvasisaldusega MO Saaremaa Öko mahetäispiim on puhas nii seest kui ka väljast. Ökotootena ei sisalda see antibiootikumide, kasvuhormoonide ega taimekaitsemürkide jääke, ka pakend on keskkonnahoidlik ja valmistatud ainult taaskasutatavast materjalist.

Liiter mahepiima maksab kauplustes euro ja paarikümne sendi kandis.