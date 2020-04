Toiduuudised Daamid ja härrad – Aleksandri kook! Ragne Värk , täna, 06:00 Jaga: M

GALERII

Foto: Ragne Värk

See kook ei koosne õhulisest kreemist, põnevatest koogikihtidest ega mahlasest täidisest. Vastupidi – kahe mureda koogikihi vahel on vaid väike kiht moosi. Ent ometi on see küpsetis nii maitsev, lihtne ja võluv.