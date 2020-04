TEE ISE KAA! Valmista Marko Reikopi eeskujul pajasaia ja Greete Lõbu kombel soodaleiba 

Tundus, et Marko polnud oma leivaga päris rahul, Greete küll lohutas et moosi ja juustuga sobib ka see imehästi.

Greete kohev küpsetis aga rõõmustas mõlemaid. Et järgmine kord paremini läheks, jagame mõned Toidutare retseptid. Need on meil varamus ühed menukamad.

Klikka retseptile: Pajaleib

Pajaleib Foto: Jaan Heinmaa

Selle vahva retsepti sai Lia Virkus Soomemaalt, ühelt toiduajakirjanikult Lahtis. "Lubasin talle, et proovin kodus kindlasti järele, ning see krõbeda kooriku ja pehme sisuga sai maitses uskumatult hea. Ei saa jätta retsepti jagamata".

Klikka retseptil: Malmpotis küpsetatud mitmeviljasai

Malmpotis küpsetatud mitmeviljasai Foto: Tuuli Mathisen