Rootsi koogikuninganna ploomi-toorjuustukook valge šokolaadiga 

Üks selliseid on traditsiooniline Rootsi küpsetusaineta kook kladdkaka. Tegemist on täiesti eripärase maiusega, seletab ka Rootsi kokandusguru Lena Söderströmi oma teoses „Toorjuustu- ja šokolaadikoogid“ .

Selle maiuse ühesõnalist tõlget eesti keeles polegi. Seda tuleb selgitada mitme sõnaga: see on niiske, pehme, vetruv, intensiivse maitsega kook.

Meie küpsetamistraditsioonid on seotud ikka kergitamisega, kas siis pärmi või küpsetuspulbriga, ja seetõttu oleme harjunud pigem kohevamate kookidega. Rootslaste kladdkaka pärinevat aga teise maailmasõja järgsest ajast, mil küpsetuspulber oli defitsiit.

Toorjuustukoogi kohta ilmselt selgitust jagama ei pea. Need kreemjad ja rikkalikud koogid, nagu me neid tänapäeval teame, on pärit 19. sajandi Ameerikast.