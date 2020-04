VÕEH, KUI HEA: grillitud skorpion, keedetud pardiembrüo ja maosapinaps 

Ükskord saab see kõik läbi. Ükskord lappame jälle reisiblogisid, laseme end ahvatleda lennufirmade hinnauperpallidel ja murrame pead, millisel maailmajaol meie eksootikahimule kõige rohkem pakkuda on. Miks valida Aasia? Juba ainuüksi toidu pärast!

Põnev köök oli üks oluline põhjus teiste seas, miks kaks aastat tagasi koos elukaaslasega pikaks ajaks rändama minnes sihtkohaks just Aasia valisime. Nüüd, suletuna riigipiiride ja koduseinte vahele, saame lahutada enda ja teiste meelt maitserännakuga mälestustes. Millised toiduelamused on meid Aasia eri riikides mõnust mõmisema pannud? Millised üllatanud või julgust nõudnud? Mida võiks ka koduköögis sepitseda? Olgu rahustuseks öeldud, et sugugi kõik järgnevas valikus ei pane suud vesistama.