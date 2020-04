MIKS ARMASTADA KIKERHERNEID? Säilib kaua, saab beseed ja kotletti ning maksab vähe (+10 retsepti) 

Miks on kikerherned saanud korraga nii populaarseks? Põhjus peitud asjaolust, et üks kikerjhernekosnerv on hämmastavalt mitmekülge, selle saab sõna otseses mõttes viimase tilgani ära kulutada.

Lihtne - hernestest saad teha kõike, alates sännkidest lõpetades suppide ja isegi kotlettideni. Vedelikku aga saab suurepäraselt munavalgete asemel vahtu lüüa, ning sul vähekaloriline ning vegan-versioon beseest.