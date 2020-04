MUNAPUTUS? 10 retsepti, mida hakata pihta koksimisest ülejäänud kraamiga 

Oh ei, ära seda küll tee. Valmista keedumunadest erinevaid salateid, leivakatteid ja isegi suppe.

Toiduohutuse seisukohalt on soovitav, et hoiad oma ilusaid keedetud mune kuni söömiseni siiski mitte laual, vaid külmkapis. Need munad, mis jäävad päevaeks lauakaunistusesse, ei peaks siiski söömisele minema.