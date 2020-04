MÕNUGA MUNE! 10 retsepti, mida hakata pihta koksimisest üle jäänud kraamiga 

Muna-suitsukalatäidisega einevõileivatort Foto: Jaan Heinmaa

Vürtsikas munasupp Foto: Jaan Heinmaa

Vürtsikas, rõõmsavärviline ja toitev supp on sööjale nii silmailuks kui ka maitseelamuseks. Pisut aasiapärase hõnguga supp sündis erinevates Aasia maades söödud suppide koosmõjul ‒ siit natuke ja sealt natuke. Kuna Aasias on munade kasutamine toidus väga populaarne, siis on need seetõttu ka supile lisatud.