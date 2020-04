Hommikusöögi retseptid EVELIN ILVESE KOKAKOOL | Kuldne kurkumijook aitab viiruseid peletada Evelin Ilves , täna, 11:57 Jaga: M

Kurkumlatte Foto: PantherMedia/Scanpix

Päeva alustamise ja lõpetamise rituaalid on olulised, sest annavad tooni ja loovad meeleolu kogu järgnevateks tundideks. Päeva jaoks soovime reipust ja öö vajab rahu. Mõnus kruusitäis head jooki on just ühe toreda rituaali oluline osa. Jagan teiega täna kahe viirushaiguste hooaega sobiva joogi retsepti.