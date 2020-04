MEGA MUNAGALERII | Munad maskis, kosmilised kerad ja 138 muna karantiinis hooldekodu elanikke rõõmustama 

Armas lugeja, rohkem me pilte avaldamisele ei võta, aga kiika Toidutare Facebooki, sealt näeb veel fotosid ja saad sinna enda oma laadida!

Meie lugejad on olnud tänavu eriti andekad. Tundub, et moodne on teha nn kosmosetüüpi mune, kus segunevad erinevad tehnikad.

"Mustad sōstrad ja kurkum seekord tegijad," edastab meile Reet. "Külmutatud mustad sōstrad said koos munaga väikseks jäänud sokkide sisse. Siis kogu see ilu nööriga kinni ja kurkumivette keema. Pärast keemist lōikasin riidesse augu, et kollane ikka munale ligi pääseks ja jätsin mōneks tunniks seisma."

Kõige nutikamad munad tegi meile Nele Verhovtsova, kes asetas päevakajalisust arvestades oma sibulaga värvitud munadele ette maskid. Täispunktid! "Munad on värvitud sibulakoorte ja tangudega. Hiljem joonistatud peale silmad ning tehtud paberist mask," teatas meile autor, kes peab ka meisterdamisele pühendatud Instagrami kontot.

Saadan dekoreeritud kanamunad. Värvitud sibulakoorte ja tangudega. Hiljem joonistatud peale silmad ning tehtud paberist mask Foto: Nele V.

Inimesed ei pelga ka munade värvimisel koguseid - meie galeriis on ka vaat et paarisaja värvitud muna pilt! "Mune on palju sellepärast, et töötan hooldekodus abikokana," lausus Toidutare pärimise peale Liina, kes meile pildi saatis.