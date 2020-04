JÄRGMISE NÄDALA MENÜÜ | 13.-19. aprill: südame tööd toetavad toidud 

Aprilli peetakse südamekuuks. Selleks, et oma südame tööd toetada, peaksime lisama menüüsse ohtralt puu- ja köögivilju, mis varustavad organismi antioksüdantidega. Lisaks pähkleid ja kala, et tagada piisav oomega-3-rasvhapete varu ning kiudaineid tervisliku kolesteroolitaseme hoidmiseks. Kõige olulisem on siiski toituda mitmekülgselt, eelistades seejuures tervislikke toiduvalmistamise viise.