TIINA LEBANE: munade värvimiseks on vana hea sibulakoor ikkagi kõige toredam 

Kindlasti värvin mune, lubab Tiina. "Selleks hakkan juba varakult, vähemalt jaanuarist alates, sibulakoori kõrvale panema. Sest kõik lakid-värvid on vahvad küll, aga sibulakoor on ikka kõige toredam. Värviks võtan sügavkülmast mustikaid või arooniaid, mustrit lisan pitsitüki, lehekeste, riisiteradega."

Mida teha suurema koguse keedumunadega? Äkki salatit kahe juustu ja ananassiga! Foto: Jaan Heinmaa

See on suurepärane salat, mida saad süüa kasvõi kohe, kui munad on koksitud ja kooritud! Kuidas? Väga lihtsalt! Tee salat varem valmis ja hoia külmkapis, mis ongi hea, sest nii jõuavad maitsed paremini imenduda. Pärast munade koksimist lisa ka munatükikesed ja lihavõtete hommikusöök on valmis! Parmesani asemel sobib siia väga hästi ka meie oma Bresto juust ja kaste timmi ananassimahlaga just nii paksuks või vedelaks, kui sulle meeldib.