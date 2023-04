VALMISTU VAIKSEKS NÄDALAKS! Traditsioonilised lihavõtete ja kevadpühade hõrgutised, seletused ja ajalugu kogu maailmast

Esmaspäeval algav vaikne nädal enne ülestõusmispühasid on kristlikus kultuuris erilise tähendusega. Paljudes maades on see ettevalmistus aasta kõrghetkeks ehk ülestõusmispühapäevaks, mil lõpeb paast ja tähistatakse taassündi kõikvõimalike sümbolite abil.