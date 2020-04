SUUR ÜLEVAADE! Traditsioonilised lihavõtete hõrgutised, seletused ja ajalugu kogu maailmast 

Vaikne nädal enne ülestõusmispühasid on kristlikus kultuuris erilise tähendusega. Paljudes maades on see ettevalmistus aasta kõrghetkeks ehk ülestõusmispühapäevaks, mil lõpeb paast ja tähistatakse taassündi kõikvõimalike sümbolite abil. Koroonakriisis maailmas on sel hoopis erilisem mekk.

Paljudes maades on kombeks pühapäeval, esimesel ülestõusmispühal korraldada eriline hommikusöök. Seal on eriti rikkalik külmlaud, palju erinevaid munatooteid ja kohupiima. Eesmärk on tähistada uuestisündi ja kevadet. Kogu pere saab kokku, maitstakse vahepeal paastu tõttu (kes seda siis pidas või mitte) keelatud hõrgutisi ja tuntakse energia naasmist kehasse.