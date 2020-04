KRIISIAEG: kuidas toidulaud tervislik hoida  

„Poodi mineku või toidu tellimise vajadus sõltub sellest, kui hea planeerija sa oled, kui suur pere on ja millised võimalused on toidu säilitamiseks,“ ütleb Confido meditsiinikeskuse toitumisnõustaja ja coach Anneli Kõiv.

„Ka eriolukorras püsib toidulaud hea tahtmise korral tervislik, aga selleks peavad vajalikud asjad koju ka varutud olema,“ nõuab pere igapäevamenüü Anneli sõnul praegu rohkem ette mõtlemist, kui enamik meist harjunud on.

„Oleme harjunud, et kõik vajalik on kogu aeg käe-jala juures ja 24/7 saab poodi minna, aga kui kodus on kahe poolega jahekapp või korralik sahver, siis võib hakkama saada ka niimoodi, et korraga tood poest kahe nädala varud ära,“ usub toitumisnõustaja. Kuigi planeerimine on paljudele meist üsna harjumatu, pole see Anneli sõnul üldse mitte keeruline või võimatu.