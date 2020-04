Lihatoidu retseptid PÄEVARETSEPT | Paks lihapallisupp, milles lusikas püsti seisab! Tiina Lebane , täna, 08:35 Jaga: M

Paks lihapallisupp Foto: Jaan Heinmaa

See on supp, kus lusikas tõesti püsti seisab! Tummise, aga mahedamaitselise supikraami sisse sobivad eriti hästi veisehakklihast lihapallid, mis on maitsestatud jahvatatud vürtspipraga. Kui teed pallikesed varem valmis (või kasutad poest ostetuid), siis valmistad väärt kõhutäie hoopis kiiresti. Veidi värsket sidrunimahla portsjonile on vaat et kohustuslik!