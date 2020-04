Küpsetised NÄDALA KOOK | Biskviidi-kohupiimakook Tiina Lebane , täna, 11:15 Jaga: M

Biskviidi-kohupiimakook Foto: Jaan Heinmaa

See on hõrgutis, mis lummab nii oma maheda maitse kui ka siidise koostisega. Kui munavalged vahustada koos veidikese külma veega, on tulemuseks hea struktuuriga biskviit, mis koogi all ja peal sugugi läbi ei vetti. Munakreemiga kohupiima-vahukooretäidis on eriliselt siidine ja vetruv. Lihavõtete ajal kasuta täidises pasha-kohupiima või lisa oma maitse järgi rosinaid, sukaadi ja riivitud tsitrusekoort.