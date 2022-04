IMELIST BANAANIPÄEVA! 10 Instagrami-sõbralikku, lihtsat ja oh-kui-tervislikku banaaniküpsetist 

Porgandi-banaani-kookosekook Foto: Jaan Heinmaa

Banaanikeeks on populaarne kogu laias maailmas! Mina sain seda esimest korda Inglismaal hommikusöögiks bananabread’i nime all. Üllatusin väga, et meil on hommikusöögilaual rukkileib, seal aga banaanileib, mis on muidugi palju aroomikam ja maitsvam. Siin nüüd siis see leivake rohke šokolaadiga – mahlane ja ülimaitsev. Väga sobilik ka kinkimiseks!