EVELIN ILVESE KOKAKOOL | Täiustatud karulaugupesto Evelin Ilves , täna, 09:03

Karulaugupesto Foto: Evelin Ilves

Seda retsepti on viimase nädala jooksul minult palju kordi küsitud. Muuseas, Aasias usutakse, et just kevadel tuleb oma toiduvalikutega maksa toetada ning teravad ja isegi vürtsikad maitsed toniseerivad puu elemendi liikumist. Kõik roheline võiks olla esimeses ja igapäevases valikus meie praegusel toidulaual. Lisaks karulaugule ka teised laugud, roheline sibul, kõik rohelised lehed, idud ja võrsed, ürdid, avokaadod ja kapsad. Lisades toidule erinevaid aga pipraid saame oma kehasse mõnusat soojust juurde. Head meisterdamist!