VIDEO: VIIRUS JA TOIT | Marek Strandberg soovitab poekotte tõhusamalt desinfitseerida - vaata ise! 

"Eriti oluline - kui peate toidukraami viima (ja see on arukas, et ise viite) karantiinis olevatele eakatele ja teistele riskirühmas olijatele, siis on mõistlik see kraam sel moel eelnevalt töödelda ning sel moel töödeldult kaup neile ukse taha või esikusse tõsta," toonitab Strandberg.