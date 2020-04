EVELIN ILVES | Kuidas tõmmata ligi armastust ja teisi ilusaid ehedaid tundeid (vaata retsepti!) 

Istusin täna varahommikul enne tööle minekut viivuks köögi laua taha, et lonks kurkumiga kohvi võtta ning üldse – on ju olemas uskumus, et enne teeleminekut tuleb alati korraks maha istuda.

Minul kella 7 paiku hommikul söögiisu pole, aga viimasel ajal olen hakanud märkama, et teised meeled – näiteks lõhnatundlikkus ja nägemine – on justkui hakanud omale häid ja rahustavaid elamusi otsima.