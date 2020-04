KARMO TÜÜRI SUPIPÖIAL | Normaalse restoraniarvustuse asemel tuleb tegeleda kaasavõetava toidu ülevaatega 

Nüüd oleme me siis sinnamaani jõudnud, et normaalse restoraniarvustuse asemel tuleb tegeleda kaasavõetava toidu ülevaatega. Vähemalt tegin ma endast sõltuva, et mitte koormata kullereid ja jätta mõni euro rohkem otse toidutegijale – tellisin toidu ja läksin ise järele.

Tartu südalinnas avanes suhteliselt hiljuti mitu toidupesa korraga, uues ärihoones ja uue hooga ... kuni siis praegune taud sundis ka nemad ennast ümber korraldama. Müts maha Forrest rahva ees, et nad vähemalt püüavad kuidagi olukorrast välja tulla, mitte pole uksi tuimalt kinni pannud nagu enamik puhveteid. Minusugune sai isegi uksest sisse astuda tellimusele järele minnes ja eksperimendi korras sularahaga arveldada – poisid, ma hindan seda!