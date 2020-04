10 RETSEPTI TUUNIKONSERVIST | Imelihtsad, maitsvad ja odavad pastad, pirukad, kartulisalatid ja paljud muud 

Samas tasub vaadata, mis on kirjas tuunikala konservi sildil. Oluline on teada, mis kala see konserv täpsemalt sisaldab, sest paljuski müüakse tuunikala sildi all tuunaliste liha. Ka mitmed Eestis müügil olevad tuunikalakonservid sisaldavad vööttuuni liha (Katsuwonus pelamis).

See aga pole ilmtingimata halb, sest tuunikala on liikumas ohustatud liikide sekka massilise püügi tõttu. Vööttuun aga ohustatud pole.

Ka tuleks otsida ja eelistada tähiseid, mis näitab, et kala on püütud jätkusuutlikult. Tuunaliste püüdmine käib suurte võrkudega, kus kõik muu tapetakse, pole just loodussõbralik.

Tuunikala on väärtuslik toiduaine, sest sisaldab ohtralt valke – 100 g kvaliteetses tuunikalas on 23–28 g valku. Eriti väärtuslik on aga kalarasv, sest see sisaldab elutähtsaid oomega-3 rasvhappeid ning suurtes kogustes A-, D- ja E-vitamiine.

Samuti on tuunikalas rohkelt mineraalaineid: kaaliumi, rauda ja fosforit. Oluline on mikroelement seleeni sisaldus. Seleeni on tuunikalas keskmiselt 82 mikrogrammi/100g, magneesiumi 43 mg/100g kohta.

Küsimus on ka selles, et kalarasv kannab edasi keskkonnasaastatust. Seetõttu on soovitatud, et ookeanikalu nagu tuunalisi ei söödaks enam kui korra nädalas.