EVELIN ILVES | Tund hiljem sõitis palatist välja kaetud tekiga raam... 

Kõrge stressi käigus vabanenud tavapärasest suurem kogus nn stressihormoone (kortisool, adrenaliin) häirib südame võimekust ja põhjustab inimesele infarktiga sarnaseid sümptome: tugevat valu rindkeres ja õhupuuduse tunnet, samuti võivad tekkida südame rütmi häired ja muutused vererõhus ning vere koostises. Aga erinevalt päris infarktist pole kõige selle põhjustajaks ummistunud veresooned, vaid (sümpaatilise) närvisüsteemi ülekoormus. Rahvakeeli siis ülitugev stress.

Praegu on ärevad ajad meile kõigile. Ma tahan südamele panna, et oma tugevate tunnete teiste peale välja valamine võib ka päriselt murda nende südame. Halvimal juhul, küll harva, võib süda lausa lõhkeda valust, kui poeetiliselt väljendada tolle memmega juhtunut. Ja poeesiasse on need ütlused jõudnud siiski päris reaalsest elust.

Nii et kui emotsioonid tõusevad, siis enne, kui lähedase või ka võõra peale karjuma hakata, tuleb kohe vähemalt viis korda sügavalt sisse ja välja hingata – see on kõige kiirem viis sümpaatilise närvisüsteemi rahustamiseks ja parasümpaatikuse stimuleerimiseks. Ja kel võimalik, minna õue jalutama. Naasta võiks ärritunu alles siis, kui on maha rahunenud. See on kogu ühiskonna huvides – mitte kütta oma emotsioone ja aktiivselt püüda ärevust maandada. Meie kõigi ühine vastutus ühise ruumi eest.

***

Viirustest tiinel ajal on meie tublid abilised vanad taimetarkused. Kätte on jõudnud karulaugu aeg, mis oma eeterlike õlidega mõnelegi viirusele hävitavalt mõjub. Värsked rohelised lehed on tulvil vitamiine ja hädavajalikke mineraale ning fütotoitaineid, mis meie kurnatud keha rakutasandil toidavad. Sestap jagan teiega täna oma versiooni karulaugu pestost, mida saab tõesti süüa sajal erineval moel: iseseisvast toidust kuni mõnusa maitsestajani välja.

Karulaugu pesto

Vaja läheb: