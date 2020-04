Pistame kõik rohelise kannmikserisse? Ettevaatust! 

Metsa või aasale korilussooviga jalutama minnes tasukski kõigepealt mõelda sellele, et kaugeltki kõik taimed ei ole ohutud. Enne kui midagi korjama asuda, tuleb kodus teha eeltööd ja täiendada teadmisi. Kas oskate näiteks ainsa pilguga teha eksimatult vahet piibelehel ja karulaugul? Aga karulaugul ja sügislillel (olgu kohe öeldud, et viimati nimetatu on mürgine)?

Nagu kaks tilka vett? Vasakul tervislik karulauk, paremal mürgine sügiskrookus. Foto: Robin Roots

„See, kes asja ei tunne, võib tõesti kergesti eksida,“ ütleb proua, kes igal kevadel turul karulauku müüb – ja kes oma nime avaldada ei taha, ehkki kinnitab, et karulauk kasvab tal aias. „ Ei ole imeks panna midagi, kui lootuses tervist praavitada hakitakse salatisse karulaugu asemel piibelehte, nad võivad metsa all üsna lähestikku kasvada ka. Kui mujalt õppida pole, siis tasub turule tulla ja teadjatelt uurida, kuidas vahet teha. Üks asi on see, et karulaugu lehed on palju õrnemad, aga teine on lõhn – kui lehte natukene mudida, siis karulaugulehest tuleb selget küüslaugulõhna.“ Valesti tarvitatuna võivad paljud ohutuna tunduvad taimed osutuda mürgiseks. Terviseamet soovitab enne toidu sisse panekut järele uurida, kas taime on ikka ohutu süüa, eriti veel siis, kui kavatsete kasutada seda toorelt, näiteks smuutides.