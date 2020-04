KRIISIKÖÖGI VÄLJAKUTSE | Kuidas ma elus esimest korda kimchid tegin 

Ma ei saa öelda, et mul oleks kodukontoris kahe lapse kõrval liiga igav. Ent kuna töö on köök ja söök, olen tabanud end õhtuti endale huvitavamate retseptide uurimiselt ja järgi tegemiselt.

Kuna mulle on mitu korda öeldud, et ka teised võiks minu katsetustega tahta sammu pidada, otsustasin need kirja panna. Ma olen küll Toidutare peatoimetaja, ent erialalt siiski ajakirjanik ja sügavamal toidumaailmas siiski pigem amatöör. Seda põnev on seda avastada, sest kui mina saan hakkama, saate ka teie!

Üks minu pikemaajalisi paleusi on olnud Korea hapendatud kapsas ehk kimchi. Selle mõnusa särtsaka ja tervisele fermenteerimise tõttu oh kui kasuliku tootega tegin esmakordselt tutvust 15 aastat tagasi. Mul polnud ühel ajahetkel enda kööki ning õhtusöök koosnes kuumalettidelt. Esimene kimchi karp sattus mu korvi vist tänu eksitusele – tahtsin mingit muud salatit osta. Õnneks siiski proovisin seda, hoolimata veidi iseloomulikust lõhnast. Vau! Ja veelkord vau! Armastus kimchi vastu sündis esimesest ampsust.

Vahepealsetel aastatel arvasin, et ma võin õppida paljusid asju ise tegema, aga kimchid vist ei iial. Tasapisi aga täienesid meie kaupluste riiulid. Sealt oli saada ka korea spets-tšillit gochugarut, mis on hädavajalik kimchi teemiseks. Seda on näiteks saada nii Umami kui ka Piprapoe veebis.