SELVEPOOD SERVEERIB VIIRUSEID? Vaata restoranipidaja Auri Hakomaa karmistatud reegleid  

"Õhtul poodi külastav klient saab endale kassalindilt kuni viiesaja inimese pisikud ja viirused. /-/ Usun, et väikesed, nõrga hügieeniga toidupoed on üheks põhjuseks praegusele Itaalia katastroofilisele olukorrale," kirjutab Hakomaa. "Heaks võrdluseks on Jaapan, mis oma kõrge hügieenitasemega on saanud suurepäraselt hakkama. Arvan, et Eestis antud head soovitused üksi ei vii tulemusteni, vaid on vaja selget üleriigilist määrust. Praeguses olukorras on kaupluste kassad ja iseteenindusosakonnad viirusohtlikud sadadele inimestele iga poe kohta."