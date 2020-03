STAARKOKKADE KRIISIMENÜÜ | Vaata, mida valmistavad Jamie, Gordon, Manu ja Nigella 

Jamie Oliver

Sotsiaalmeedias on asi aga väga teine. Jamie teeb ka Facebooki videosid koos oma lastega, kus annab lihtsaid kokkamissoovitusi. Üks viimaseid on näiteks koos oma poja Buddyga leiva tegemine. Sest pole ju vaja joosta poodi, eriti praegu, kui ootamatult saab leib otsa. Klipid on üsna pikad, Jamiele omased südamlikud ja humoorikad ning tekitavad vaadates muheda tunde.

Videod on värskendavalt põlve otsas tehtu moega. Jamie tunnistab, et neid filmib tema naine Jools telefoniga, sest ka Suurbritannias on karantiin ja eriolukord. Heli parendamiseks on nad üritanud verandale palju diivanipatju tirida, et kaja summutada. Kogu see kodukootus aga ei häiri.

Kodukontorite ajastul oleme kõik läbi oma telefoni veebikaamera maailmaga ühenduses. Äratundmismomenti võib leida ka Jamie üsna väsinud näoilmest – see pole siin ärameigitud superkokk, kes õige valgustusega kaamerasse irvitab, vaid viie-või-palju-neid-oligi lapse isa, kes ütleb: „praegusel ajal peab toit olema võimalikult lihtne. Mina olen nagu teiegi surmväsinud, aga ma näitan teile, kuidas seda lihtsat ja head toitu teha.“

Ent väsinud Jamie läheb käima niipea, kui hakkab rääkima endale omasel sugereerival moel, KUI lihtne teha on Iiri soodaleiba: inimesed, mõelge, kuidas see hommikul lõhnab? (Selle retsept on muideks ka Toidutares olemas!)