Küpsetised Lapsepõlvest pärit maitsed: gluteenivabad Valeri küpsised Blogi Jazzinokitchen , täna, 08:47 Jaga: M

Ebakindlatel aegadel on tuttavad lapsepõlvest pärit maitsed eriti hinnas. Foto: Blogi Jazzinokitchen

Ebakindlatel aegadel on tuttavad lapsepõlvest pärit maitsed eriti hinnas. Kui küsida inimestelt ka n-ö tavalistel aegadel, mis nende lemmiksöök on, siis jõuavad vastuste sekka tihti just kodused ja lihtsad söögid. Nii et seda enam, kui väljas möllab teadmatus, siis vähemalt kodus ja eriti just köögis saab klassikutele kindel olla.